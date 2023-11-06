Gazze’de son 24 saatte 450 yer havadan vuruldu

İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.

Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde dün akşam kesilen internet erişimi kademeli olarak sağlanıyor

İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşam kesilen iletişim ve internet erişiminin aşamalı olarak sağlanmaya başlandığı bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetlenen hava saldırıları sonucu bölgede 10 gün içinde üçüncü kez iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün akşam saatlerinden itibaren kesilen internet ve iletişim hizmetlerinin kademeli olarak sağlanmaya başlandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümeti, bölge genelindeki tüm hastanelerin çevresinin yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim ve 1 Kasım'da da tamamen kesilmişti.