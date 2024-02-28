Gazze kıtlığın eşiğinde

BM yetkilileri, Gazze’de kıtlık tehlikesinin arttığına, özellikle de çocukların yetersiz beslenme sebebiyle tehlikede olduğuna dikkat çekerek ateşkes ilan edilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze’de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi’nde “Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması” başlığı altında Gazze’de gıda güvensizliğin oluşturduğu riskler tartışıldı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina, “Bugün Gazze halkı, çatışma nedeniyle korkunç boyutta gıda güvensizliği ve yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya.” ikazında bulundu.

GIDA TESİSLERİ BOMBALANDI

Bunun temel nedenlerini yoğun çatışmalarda artış, gıdaya, temel hizmetlere ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimde azalma ve insanların temel hizmetlerden yoksun bir şekilde yetersiz tesislere izole edilmesi olarak sıralayan Martina, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre Gazze’de 378 bin kişinin “felaket” olarak adlandırılan 5. seviyede yer aldığına dikkati çekti. Martina, bunun 5 evden birine tekabül ettiğini belirterek, Gazze’de sivil altyapı, gıda üretim ve dağıtım tesisleri ile sulama tesislerinin bir kısmının yok edildiğini, diğerlerinin ise çok ağır hasar aldığını dile getirdi. Mevcut çatışma öncesinde Gazze’nin gıda üretiminde kendine yettiğini ifade eden Martina, mevcut durumun bunu çok ciddi düzeyde yok ettiğini söyledi. Gazze’nin kuzeyinde tarım üretiminin en iyi ihtimalle mayısta çökeceğini öngördüklerini aktaran Martina, “15 Şubat itibarıyla Gazze’deki mahsul alanlarının yüzde 54.8’i hasar görmüş durumda.” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN GAZZE YARDIMA MUHTAÇ

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, “Bugün Gazze’de neredeyse 2,2 milyonluk nüfusun tümü gıda yardımına muhtaç.” dedi. Skau, ateşkes anlaşması olması halinde WFP’nin operasyonlarını genişletmeye hazır olduğunu belirterek, “Kıtlık riski, Gazze’ye temel gıda ürünlerinin yeterli düzeyde sağlanamamasıyla artıyor.” şeklinde konuştu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise “Gazze’de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde.” uyarısında bulundu. Rajasingham, Gazze’nin kuzeyinde iki yaş altı çocuklardan 6’sından birinin şiddetli gıdasızlıkla mücadele ettiğini belirtti. Bu arada, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu.