"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gazze kıtlığın eşiğinde

28 Şubat 2024, Çarşamba 17:23
BM yetkilileri, Gazze’de kıtlık tehlikesinin arttığına, özellikle de çocukların yetersiz beslenme sebebiyle tehlikede olduğuna dikkat çekerek ateşkes ilan edilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze’de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi’nde “Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması” başlığı altında Gazze’de gıda güvensizliğin oluşturduğu riskler tartışıldı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina, “Bugün Gazze halkı, çatışma nedeniyle korkunç boyutta gıda güvensizliği ve yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya.” ikazında bulundu. 

GIDA TESİSLERİ BOMBALANDI

Bunun temel nedenlerini yoğun çatışmalarda artış, gıdaya, temel hizmetlere ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimde azalma ve insanların temel hizmetlerden yoksun bir şekilde yetersiz tesislere izole edilmesi olarak sıralayan Martina, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre Gazze’de 378 bin kişinin “felaket” olarak adlandırılan 5. seviyede yer aldığına dikkati çekti. Martina, bunun 5 evden birine tekabül ettiğini belirterek, Gazze’de sivil altyapı, gıda üretim ve dağıtım tesisleri ile sulama tesislerinin bir kısmının yok edildiğini, diğerlerinin ise çok ağır hasar aldığını dile getirdi. Mevcut çatışma öncesinde Gazze’nin gıda üretiminde kendine yettiğini ifade eden Martina, mevcut durumun bunu çok ciddi düzeyde yok ettiğini söyledi. Gazze’nin kuzeyinde tarım üretiminin en iyi ihtimalle mayısta çökeceğini öngördüklerini aktaran Martina, “15 Şubat itibarıyla Gazze’deki mahsul alanlarının yüzde 54.8’i hasar görmüş durumda.” ifadelerini kullandı. 

BÜTÜN GAZZE YARDIMA MUHTAÇ

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, “Bugün Gazze’de neredeyse 2,2 milyonluk nüfusun tümü gıda yardımına muhtaç.” dedi. Skau, ateşkes anlaşması olması halinde WFP’nin operasyonlarını genişletmeye hazır olduğunu belirterek, “Kıtlık riski, Gazze’ye temel gıda ürünlerinin yeterli düzeyde sağlanamamasıyla artıyor.” şeklinde konuştu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham ise “Gazze’de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde.” uyarısında bulundu. Rajasingham, Gazze’nin kuzeyinde iki yaş altı çocuklardan 6’sından birinin şiddetli gıdasızlıkla mücadele ettiğini belirtti. Bu arada, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a “kararsız” mesajı

    Uçuşlara sis engeli

    Özel okullara %150 fahiş zam tepkisi

    Gazze kıtlığın eşiğinde

    Netanyahu savaşı uzatmak istiyor, ateşkes görmek istemiyor

    Netanyahu'nun koalisyon ortakları bölgesel savaş istiyor, Gazze ilk adım

    İsrail'in yeni yerleşim planı "kışkırtıcı ve tehlikeli"

    "Ramazanla ilgili sorumsuz açıklamalar kontrolü kaybettirebilir"

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

    Bayram ikramiyesi nasıl eridi?

    Ramazan ayında tencereler nasıl kaynayacak?

    Emekli AKP’den uzaklaşıyor

    Rezervlerdeki düşüş hızlandı

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez

    Erdoğan helâlinden kazanmadı

    Gazze'de son 24 saatte 96 sivil daha katledildi

    Macaristan da İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

    İmamoğlu’dan Ayasofya cevabı

    Rothschild öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat ve AKP
    Genel

    Erdoğan helâlinden kazanmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da berzah âlemi
    Genel

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet kahramanını ziyaret
    Ali FERŞADOĞLU

    Çoğunluk neden hak ve hürriyetleri talep etmiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul hanımları 55. yılı kutluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.