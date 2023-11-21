Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı

Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı ve kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'nde bulunanların tahliyesi için BM ile koordinasyon halinde olunduğu bildirildi.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi'ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyon halindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı okulu ve bazı evleri bombaladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Hafsa" adlı okulu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da da en az 9 evi daha vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde iletişim kesildi

Öte yandan İsrail, Gazze'de haberleşme kulelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı ve kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura öldü.

Yaşanan bu son can kayıpları ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 6'sı kadın olmak üzere 62'ye yükseldi.

"Bu son video olacak"

Vefat etmeden önce muhabiri olduğu "Alghad" televizyon kanalına görüntülü bağlanarak gelişmeleri aktaran kadın gazeteci Ayat Haddura, "Bu son video olacak." demişti.

Haddura, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşgal güçleri, Beyt Lahiya'ya fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı. İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı; tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Allah'ım bizlere merhamet et."

İsrail'in saldırılarda daha önce de Dua Şeref, Selma Muhaymer, Selam Meyme ve İman el-Akıli isimli 4 kadın gazeteci ölmüştü.

22 yaşında gazeteci doğum gününden birkaç gün önce öldürüldü

"Ayn Medya" foto muhabiri İbrahim Lafi ise henüz 22 yaşında İsrail saldırılarında ölen en genç gazetecilerden oldu.

Lafi'nin 22 yaşına gireceği doğum gününden birkaç gün önce öldüğü belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 3 gazeteci ölmüştü.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesinde bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 80 yaşındaki Laike Serhan'ın öldüğü, torunu Ella el-Kasım'ın da yaralandığı ifade edildi.

Kasım'ın Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail hava saldırısında Lübnan'da 2'si gazeteci 3 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Al Mayadeen TV'nin kadın muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile 1 sivilin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenledi

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait Metula yerleşim biriminde yer alan ve İsrailli askerlerin konuşlandığı bir eve saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu evin "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla girilen çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Muhammed Mazi'nin "Kudüs yolunda" öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu Lübnan'da atışın yapıldığı noktayı hedef aldı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından 3 tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya karşılık İsrail ordusunun Lübnan'da atışın yapıldığı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Lübnan'ın Deyr Harfa ve Ayta eş-Şaab beldelerini vurduğu kaydedildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Kefr Şuba beldesi çevresine de hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu: Lübnan sınırında "silahlı üç grubu" hava saldırısıyla vurduk

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e ait hava aracının sınırın Lübnan tarafında "silahlı üç grup" tespit ettiği aktarıldı.

Hava saldırısıyla söz konusu grupların hedef alındığı belirtildi. İsrail uçaklarının da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına havan mermileriyle saldırı düzenlendiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail topçularının havan mermilerinin atıldığı noktaları hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli vefat etti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.