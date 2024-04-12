Gazze Şeridi 189 gündür yoğun saldırı altında! Soykırım dünyanın gözleri önünde devam ediyor!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 33 bin 634'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 189 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha öldüğü, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de bir ev bombalandı, 29 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Sidra bölgesindeki Ed-Derec Mahallesi'nde Yafa Caddesi'nde bulunan Filistinli "Et-Tabatibi" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 29 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusuna ait helikopterlerin, Gazze kentinin Zeytun, Şucaiyye ve Rimal mahallelerinde en az 3 evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgeleri de İsrail ordusuna ait helikopterlerle hedef alındı, kampın kuzeyindeki bazı binalar ise bombalanarak yerle bir edildi.

İsrail askerlerinin Nusayrat'taki El-Cedid Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusunun denizden düzenlediği saldırılarla El-Cedid Mülteci Kampı'nda hedef aldığı bir ilkokuldan ise bir kişinin naaşı ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise sivil savunma ekipleri, Han Yunus kentindeki El-Emel Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazından 13 kişinin çürüyen cesetlerini çıkardı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sabahın erken saatlerinde Tubas kentine baskın düzenledi.

Pek çok mahalleye konuşlanan İsrail askerleri, seyir halindeki bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Tubas'ta bir aracın hedef alındığına dair ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi ancak İsrail askerleri araca ve içindekilere el koydu.

İsrail askerlerinin Tubas'ın güneyindeki Tammun Kavşağı yakınlarındaki aracı terk etmesinin ardından Kızılay ekibi, saldırıda ölen bir kişinin cansız bedenine ulaştı.