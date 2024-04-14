Gazze'ye 70 bin ton patlayıcıyla saldırdı - İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'si kadın ve çocuk!

İsrail ordusunun 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana günlük ortalama 16 katliam yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 190 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte 52 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, son 10 günde 649 kişinin öldürülmesiyle Gazze'de ölenlerin sayısının 33 bin 686'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 95 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 76 bin 309'a ulaştığı bildirildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günlük ortalama 16 katliam yaptı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 973 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 560 çocuk ve 9 bin 582 kadının öldüğü belirtilen açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 33 bin 686 olduğu, 76 bin 309 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 30 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü anımsatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 485 sağlık çalışanı ve 66 sivil savunma görevlisinin öldüğü kaydedildi.

Gazze'de 140 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 1 milyon 89 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları başlatmasından bu yana 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 171 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 233'ünü tümüyle yıktığı 301 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 159 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 126 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 203 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Bayramda 274 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda, Ramazan Bayramı'nda 3 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 274 Filistinli öldürüldü, 221 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait okulu son bir günde ikinci kez bombaladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bir gün içinde ikinci kez daha bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki UNRWA okulunu bombaladı, okulda ciddi hasara yol açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Nuseyrat'ın Yeni Kamp bölgesinde yerinden edilenler ile çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere yönelik 6 katliam işlediği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen bu katliamlarda 19 Filistinlinin öldüğü, 200'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede Nuseyrat Okulu, Nuseyrat Kız Okulu, Nuseyrat Erkek Ortaokulu'nun yanı sıra Aşur, Nassar, Et-Tavil ve Kaşlan ailelerinin evlerinin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Hamas: Yeni esir takası önerisine ilişkin cevabımızı arabuluculara ilettik

Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini duyurdu.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla alakalı 8 Nisan'da sunulan öneriye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın sunulan öneriyle ilgili yanıtını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiği belirtildi.

Hamas'ın hem hareketin hem de Filistin halkının taleplerine bağlı olduğu vurgulandı.

Bu taleplerin "kalıcı ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere yeniden dönmesi, bölgeye insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması" olduğu yinelendi.

Hamas'ın İsrail ile "ciddi ve gerçek esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, 8 Nisan'da Hamas'a sunulan teklifin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.