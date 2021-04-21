ABD Başkanı Joe Biden, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs 2020’de gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle ölmesine ilişkin, “Floyd’un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahî Floyd’un ölümünden suçlu bulmasının ardından Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Floyd’un öldürülmesinin ülkede 1960’lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, “Floyd’un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, bütün dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir.” değerlendirmesinde bulundu. Biden, mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu belirterek, “Kimse hukukun üstünde değildir. Bugünkü karar, bu mesajı veriyor. Ancak bu yeterli değil. Burada durmamalıyız.” mesajını verdi. Floyd’un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı. AA

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