Güney Çin Denizi'nde gerginlik sürüyor

Çin'e ait 39 savaş uçağı, Tayvan'daki yönetimin hava sahası olarak kabul ettiği bölgeye girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, bu adımı ekim ayından bu yana kayıtlara geçen "en büyük ihlal" olarak değerlendirdi.

Bir yanda Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken, Güney Çin Denizi'nde de sular ısınıyor. Çin Hava Kuvvetleri'ne ait 39 uçağın, Tayvan'daki yönetimin hava sahası olarak kabul edilen alana girdiği açıklandı. Açıklamayı, Tayvan Savunma Bakanlığı yaptı.Tayvan, 4 Ekim'den bu yana Çin'e ait 52 savaş uçağının bölgeye girdiğini hatırlattı. "Ekim ayından bu yana kayıtlara geçen en büyük ihlal" Son olayı da, "Ekim ayından bu yana kayıtlara geçen en büyük ihlal" sözleriyle değerlendirdi. Tayvan yönetimi olayın ardından harekete geçti. Uçakların telsizle uyarıldığı ve faaliyetlerinin izlenmesi için sivil devriye uçaklarının gönderildiği ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin de konuşlandırıldığı aktarıldı. Batılı siyasiler ve uzmanlar daha önce, Ukrayna ve Rusya arasında tansiyonun artması halinde, Çin ordusunun da her an Tayvan'a girebileceğini öne sürmüştü.

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