Güney Kore ilk yerli uzay roketini test etti

Güney Kore, uydu fırlatma programı kapsamında geliştirdiği ilk yerli roketini uzaya gönderdi.

Nuri adı verilen 47 metrelik 1,5 tonluk paslanmaz çelik ve alüminyum roket, ülkenin tek uzay limanı olan Naro Uzay Merkezi'nden Dünya'nın 600 ila 800 kilometre üzerindeki yörüngeye fırlatıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından gözlemlenen fırlatma, mühendislerin roketin valflerini incelemek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu için bir saat ertelendi. Ülkenin uzay ajansı Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü yetkilileri, roketin yükü yörüngeye başarıyla teslim edip etmediğini belirlemenin yaklaşık 30 dakika süreceğini söyledi. Euronews Türkçe

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