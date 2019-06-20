Guterres, Körfez'deki gelişmelerden endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM Genel Sekreteri, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran-ABD gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

"BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli." diyen Dujarric, Guterres'in tüm tarafları maksimum itidale ve hali hazırdaki gerginliği daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdığını aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, dünyanın, Körfez bölgesinde büyük bir çatışmanın bedelini ödeyemeyeceğini bir kez daha vurguluyor." ifadesini kullandı.