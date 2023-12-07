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''Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes uygulamalıdır''

07 Aralık 2023, Perşembe 01:37
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yetkisini kullanarak, Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektuba destek vererek, "Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

Yetkisini ilk kez Gazze için kullandı

 

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesine atıfta bulunarak yaptığı çağrıya "tam destek" verdiğini duyurdu.

"Gazze'deki insani felaket tahammül edilemez." değerlendirmesinde bulunan Sanchez, "BM Genel Sekreteri Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrının sebeplerini tamamen paylaştığını" belirtti.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Gazze'deki insani durumun yakın zamanda çökmesi riskine karşı Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes uygulamalıdır."

Guterres bugün gönderdiği mektupta, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak, "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara sebebiyet verdiğini, İsrail’in askeri operasyonları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü" vurgulamıştı.

BM Genel Sekreteri olarak görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanan Guterres, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası topluma insani bir ateşkesi yürürlüğe koyması için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

AA

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