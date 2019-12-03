Hac kontenjanı 83 bin 430’a çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, 2020 Yılı Hac Organizasyonu’na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile görüşen Erbaş, 2019 Yılı Hac Organizasyonu’nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti. Görüşmede, 2020 Yılı Hac Organizasyonu’nun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adaylarının pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından Erbaş ve Benten, 2020 Yılı Hac Protokolü’nü imzaladı. Protokole göre, Türkiye’nin nüfusunun artması dolayısıyla protokolde yer alan hac kontenjanı bu yıl 3 bin 430 kişi arttırılarak 83 bin 430’a çıkarıldı. Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.