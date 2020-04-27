Hafter milislerinden roketli saldırı: 2 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’un doğusundaki Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu vefat etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusundaki Garabulli kentine roketli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada roketin bir eve isabet etmesi sonucu Hadra Selim adındaki kadın ve oğlunun vefat ettiği, saldırıda evde bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Hafter milisleri, dün Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki bir camiye havan topu fırlatmış, ramazan ayının birinci gününde ise yine aynı bölgeye düzenledikleri roketli saldırı nedeniyle 3 kişi ölmüştü. AA

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