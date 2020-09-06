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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Hafter milislerinin ateşkes ihlalleri devam ediyor

06 Eylül 2020, Pazar 10:22
Libya ordu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hafter milisleri, yerel saatle 22.30'da (TSİ 23.30) ordu birliklerine ait noktalara doğru 10 Grad füzesi ile saldırı düzenledi.

Hafter milislerinin 21 Ağustos'ta ilan edilen ateşkesi yeniden ihlal ederek düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadığı, teçhizatların zarar görmediği bildirildi.

Ateşkes kararının ardından üçüncü ihlal

Libya hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze saldırısı, 2 Eylül'de de 6 füze saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

AA

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