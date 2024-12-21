'Halep 350 savaşçıyla düştü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Moskova’nın, Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran’a ulaştırdığını söyledi.

Suriye’deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, “Halep’e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye’de yaşandı” dedi. İran’ın eskiden kendi birliklerini Suriye’ye ulaştırma konusunda Rusya’dan yardım istediğini anlatan Putin, “Şimdi ise onlar (İranlılar) bu birliklerin Suriye’den çıkarılmasını bizden istedi. Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran’a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan’a, diğer kısmı da Irak’a gitti” ifadelerini kullandı. AA

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