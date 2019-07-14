Halk Macron'u yuhaladı ve istifaya davet etti

Fransa'nın en önemli ulusal bayramı Bastille Günü'nde düzenlenen askeri törenin görkemini, Macron'a yönelik yuhalamalar ve istifa çağrıları bastırdı.

Fransa'da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, en önemli ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto platformuna dönüştü. Başkent Paris'teki görkemli askeri geçit töreni öncesi Macron'u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti. Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ama protestolar bütün sesleri bastırdı. Tören sonrası Champs Elysees'yi işgal ederek Macron'u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.