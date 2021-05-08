Hamas: İsrail bedel ödeyecek

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve buradaki Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin halkının işgal güçlerine engel olmaya ve İsrail'le mücadelesinde yeni denklemler belirlemeye gücünün yetebileceğini vurguladı. "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'yı kirletmenin ve cemaate saldırmanın bedelini ödeyecek." ifadesini kullanan Ebu Merzuk, "İsrail'in Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerine cesaret kazandıran" Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi. Ebu Merzuk, ayrıca Filistin halkına, "elindeki tüm imkanlarla Kudüs'ü savunması, işgal güçleriyle mücadelede tüm enerjisini seferber etmesi ve Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere destek vermesi çağrısı yaptı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti. AA

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