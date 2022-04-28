"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hamas: İsrail istedi, Türkiye sınır dışı etti

28 Nisan 2022, Perşembe 19:18
Filistinli yetkililer, İsrail’in isteği üzerine Hamas ile anılan düzinelerce insanın Türkiye’den sınır dışı edildiğini söyledi.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci yaşanırken İsrail ve Lübnan medyasına konuşan Hamas’a yakın kaynaklar, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin arka planına yönelik iddialarda bulundu. Bu arada Lübnan merkezli medya kuruluşu Al-Mayadeen’e konuşan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Türkiye’nin İsrail’deki diplomatik temsilciliğinin bu ayın başında Tel Aviv’de yaşanan terör saldırısını kınamasını eleştirdi. İsrail medyası ise Hamas’ın ilk kez açıkça Türkiye’yi eleştirdiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi Israel Hayom, “Hamas, Türkiye ile İsrail’in ilişkileri iyileştirme çabasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara’ya ziyaretini eleştirmemişti. Hamas için Türklerle karşı karşıya gelmek için bir sebep yoktu” değerlendirmesini yaptı.

DÜZİNELERCE İNSAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Israel Hayom’a konuşan Filistinli yetkililer, İsrail’in Hamas üyelerinin bilgilerinin olduğu bir listeyi Türkiye’ye verdiğini söyledi. Ankara’nın Hamas üyelerine kapıyı gösterdiği ima edilirken, “Hamas ile anılan düzinelerce insan Türkiye’den sınır dışı edildi” açıklamasını yaptı. Filistinli bir yetkili, “İsrail, Türkiye’ye Hamas üyelerinin bir listesini verdi ve bazılarının terörle bağlantılarını gösterdi. Bunun karşılığında da Türkler Hamas ile iletişime geçerek onlara, ‘Bize böyle şeyler yapmayacağınıza dair söz vermiştiniz, o yüzden şimdi gitmelisiniz’ dedi” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    29.4.2022 05:25:41

    YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ meyvelerini YEDİVEREN dende verimli veriyor.! Hala şehidi satana,milletin,yetimin hakkını kumarbaza,beş doymaza yedirene destek olanalra yüce rabbim akıl,ruh sağlığı,basiret ve feraset versin.Yoksa yevmi mahşerde hesapları zormu zoor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

Paris'teki toplantıda Suriye'deki durum görüşüldü

Elon Musk, 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Filmin sonu böyle bitti

Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İkinci el ayakkabı satışı patladı

Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Önemli olan demokrasi için güç birliği

Ürün azalacak, fiyat artacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sadece Kavala mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
H. Muharrem OKUR

Medrese-i Yusufiyelerde bayram
Rüstem GARZANLI

Risale-i Nur talebelerinin acı günü
Cevher İLHAN

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…
Risale-i Nur'dan

Zekât, bereketi celp, belâyı def eder
Sebahattin YAŞAR

‘Gideceğiz’ değil, ‘gidiyoruz’
Genel

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN
Mehmet ÇETİN

Aklıma yatmıyor!
Cenk ÇALIK

Oruçla ilgili müjdeli hadisler...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.