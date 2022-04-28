Hamas: İsrail istedi, Türkiye sınır dışı etti

Filistinli yetkililer, İsrail’in isteği üzerine Hamas ile anılan düzinelerce insanın Türkiye’den sınır dışı edildiğini söyledi.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci yaşanırken İsrail ve Lübnan medyasına konuşan Hamas’a yakın kaynaklar, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin arka planına yönelik iddialarda bulundu. Bu arada Lübnan merkezli medya kuruluşu Al-Mayadeen’e konuşan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Türkiye’nin İsrail’deki diplomatik temsilciliğinin bu ayın başında Tel Aviv’de yaşanan terör saldırısını kınamasını eleştirdi. İsrail medyası ise Hamas’ın ilk kez açıkça Türkiye’yi eleştirdiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi Israel Hayom, “Hamas, Türkiye ile İsrail’in ilişkileri iyileştirme çabasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara’ya ziyaretini eleştirmemişti. Hamas için Türklerle karşı karşıya gelmek için bir sebep yoktu” değerlendirmesini yaptı.

DÜZİNELERCE İNSAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Israel Hayom’a konuşan Filistinli yetkililer, İsrail’in Hamas üyelerinin bilgilerinin olduğu bir listeyi Türkiye’ye verdiğini söyledi. Ankara’nın Hamas üyelerine kapıyı gösterdiği ima edilirken, “Hamas ile anılan düzinelerce insan Türkiye’den sınır dışı edildi” açıklamasını yaptı. Filistinli bir yetkili, “İsrail, Türkiye’ye Hamas üyelerinin bir listesini verdi ve bazılarının terörle bağlantılarını gösterdi. Bunun karşılığında da Türkler Hamas ile iletişime geçerek onlara, ‘Bize böyle şeyler yapmayacağınıza dair söz vermiştiniz, o yüzden şimdi gitmelisiniz’ dedi” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi