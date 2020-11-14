Hamas'tan İsrail işgaline karşı açıklama

Hamas, Filistin direnişinin, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmede her zamankinden daha hazırlıklı ve kararlı hale geldiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in 2012'de Gazze'ye düzenlediği saldırının 8. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, direnişin sekiz yıl önceye göre daha çok güç topladığını vurguladı.

Açıklamada, "İşgalciler yenilgiye uğrayana kadar, tüm biçimleriyle direniş vazgeçilemeyecek bir seçenektir." ifadelerine yer verildi.

Direnişi "şeytanlaştırma" girişimlerinin başarıya ulaşamayacağı kaydedilen açıklamada, "Ulusal birlik stratejik seçimdir." denildi.