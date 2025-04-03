Hapishanelerde işkence var

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İsrail zindanlarında sistematik işkence var Ben-Gvir, yaptığı paylaşımda cezaevinde tutulan Filistinlilerin durumlarının kendi döneminde kötüye giden koşullarından övgüyle bahsederek, şu ifadeleri kullandı: “Eşya bulundurmak yasak, kantin yasak, 15 dakika duş imkanı, bir saat açık hava, büyük buzdolabı yasak, düşük porsiyonlu öğünler, temsil hakkı yok, eğitim yok, diş tedavisi yasak, estetik tedavi yasak.” Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, “Faşist bakan Ben Gvir’in son açıklamaları, işkence kategorisine giren, çok sayıda mahkum ve tutuklunun ölümüne yol açan suçlarının yeni bir itirafıdır. Bu ifadeler, onu uluslararası mahkemelere çıkarmak için yeterli derecede delil teşkil etmektedir.” açıklamasında bulundu. AA

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