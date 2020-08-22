'Harem-i Şerif’e sık gelin'

Mescid-i Aksa minberinden Filistin’deki Müslümanlara Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem’i Şerif’e sık gelmeleri ve hizmette bulunmaları çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa’da okunan Cuma hutbesinde 51 yıl önce dün fanatik bir Yahudinin Kıble Mescidi’nde çıkardığı yangın hatırlatılarak Filistin’deki Müslümanlara Harem’i Şerif’e sık gelmeleri ve hizmette bulunmaları çağrısı yapıldı.

Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te okuduğu cuma hutbesinde, 51 yıl önce bugün fanatik bir Yahudinin Kıble Mescidi’nde çıkardığı yangını hatırlatarak Filistinlilere Mescid-i Aksa’yı koruyup gözetmeleri çağrısında bulundu.

Mes-cid-i Aksa’nın boş söylemlere ihtiyacı olmadığını, Müslümanların hizmette bulun- masına, gözetmesine ve buraya sık gelmelerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Ebu Suneyne şunları kaydetti: “51 yıl önce bugün gibi bir günde Mescid-i Aksa’ya ihanet eli uzandı. Odun, taş, ağaç ve insanları yakmış olabilirler ama Allah’a hamd olsun ki; Hak kelâmını yakamadılar.”

Bu arada Mescid-i Aksa’da maske takmak ve mesafeyi korumak gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet ederek on binlerce Filistinli Cuma namazı kıldı. Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’ya girerek, Kıble Mescidi’nin mihrabı ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.