Haşdi Şabi: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan kalabalığa, Irak hükümetinin çağrısına saygı duyulması ve devlet kurumlarının korunması adına bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Dünden bu yana ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın verdiği "mesajın yerine ulaştığı" ifade edilen açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerine düzenlediği saldırılar karşısında aldıkları tavır sebebiyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yanı sıra ülkedeki tüm siyasi ve dini liderlere de teşekkür edildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısı yapmıştı. Irak Hizbullah'ı Haşdi Şabi'nin çağrısına uymuyor Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Hizbullah Tugayları taraftarları, Haşdi Şabi'nin çekilme çağrılarını dinlemeyeceklerini belirtiyor. Kurdukları çadırları da dağıtmayan taraftarlar, alanda kalmakta ısrarcı davranıyor. Hizbullah Tugayları'ndan önde gelen bazı isimler, Büyükelçilik önünden yaptıkları duyurularda, "İşgal güçleri (ABD) Irak'tan çıkana ve Büyükelçilik boşalana kadar buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Haşdi Şabi'ye bağlı bir grup da, Yeşil Bölge'nin dışında Dicle Nehri kenarında yer alan Ebu Nuas Caddesi'ni trafiğe kapatarak, orada çadır kurdu ve oturma eylemine başladı. AA

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