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Haşdi Şabi güçleri IŞİD'e karşı büyük bir operasyon başlattı

07 Temmuz 2019, Pazar 12:05
Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, Irak-Suriye sınırında çöllerde saklanan IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon başlattı. Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, operasyonda 8 IŞİD'liyi ölü ele geçirdiklerini söyledi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri ile yerel aşiret güçleri Irak kırsalında saklanan IŞİD'e karşı operasyon başlattı.

Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, "Operasyonu Haşdi Şabi ile Irak ordusu birlikte yapıyor. Haşdi Şabi artık Irak ordusuyla ortak operasyon başlatacak. Operasyona Irak savaş uçakları da hava desteği veriyor. Operasyon ilk etapta Selahaddin bölgesinde başladı. Yakında Anbar ve diğer bölgelerde başlayacak. Operasyon birkaç gün sürecek. IŞİD nerede varsa operasyon orada başlayacak. Ülkemiz bu terör örgütünden kurtulacak" dedi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, 'Nasır İradesi' adlı operasyonun ilk aşaması başladı. Bu operasyon, Selahaddin, Musul ve Anbar arasındaki bölgelerle Irak-Suriye sınırına kadarki geniş alanların (IŞİD'den) temizlenmesini kapsayacak" ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de yaptığı yazılı açıklamada, operasyonda 'kesin zaferin' kazanılacağını söyledi.

 

Etiketler: Haşdi Şabi, IŞİD, operasyon
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