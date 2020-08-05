Haziran ayında AB'de perakende satışlar arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin gevşetildiği haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 5,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi. AB'de ise perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,3 arttı. AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 21,9 ile İrlanda’da, yüzde 16,5 ile İspanya'da ve yüzde 13,8 ile İtalya'da gerçekleşti.

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.