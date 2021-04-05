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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Hedasi Barajı’yla ilgili son fırsat

05 Nisan 2021, Pazartesi 18:00
ETİYOPYA, MISIR VE SUDAN ARASINDA KRİZE YOL AÇAN HEDASI BARAJI GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN SON FIRSAT OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Hedasi Barajı’yla ilgili Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yürütülen müzakerelerin, anlaşmaya varmak için son fırsat olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başşehri Kinşasa’da Afrika Birliği gözetiminde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı’yla alâkalı yürütülen üçlü müzakerelere ilişkin açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Şukri, Kinşasa’daki görüşmelerin, barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda anlaşmaya varmak için son fırsat olduğunu ifade etti. Şukri, Kinşasa’daki toplantıların uluslar arası ortakların katılımıyla ciddî ve aktif müzakereler için yeni bir oturum başlatılmasını sağlaması gerektiğini ekledi.

Afrika Birliğinde dönem başkanlığını devralan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin dâvetiyle başşehir Kinşada’da 3 Nisan’da Hedasi Barajı’yla ilgili üç ülke arasında uzmanlar seviyesinde görüşmeler başlamıştı. Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakereler, anlaşmazlıklar sebebiyle haftalardır yapılamıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart’ta Süveyş şehrinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı’nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti. Sisi, “Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlâl edilmesine izin vermeyeceğiz” demişti.

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