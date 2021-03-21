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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Heniyye’den, Türkiye’ye çağrı

21 Mart 2021, Pazar 21:41
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi.

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi.

Hamas Siyasî Büro Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği İstanbul'da Türk milletvekilleri ve yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Heniyye'nin yanı sıra Hamas Siyasî Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleri ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.      

Heniyye görüşmede, TBMM'den ve meclis içindeki partilerden İsrail'in, Kudüs'te ve banliyölerinde uyguladığı "Filistinlilere ait evleri yıkma ve toplu tehcir" politikalarına karşı durmasını istedi.      

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti. 

AA

Etiketler: Heniyye, Türkiye, çağrı
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