Her gün 1.6 milyon insan 'güvensiz' gıdalardan hastalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1,6 milyon kişinin güvensiz gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40’ının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Branca, küresel gıda tedarikinin birbirine daha çok bağlı hale geldiğini ve güvensiz gıdaların yerel sorunlardan uluslararası acil durumlara dönüşebileceğini vurguladı. Branca, “Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir.” dedi. Haber Merkezi

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