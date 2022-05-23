Her gün 100 Ukraynalı ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaşın doğu cephesinde her gün 50 ila 100 Ukraynalının can verdiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaş 3’üncü ayına girerken en ağır çatışmaların Luhansk bölgesinde iki şehirde sürdüğünü söyledi. Sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı Öte yandan Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos’a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi. AA

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