Heykeller depoya

Floyd’un öldürülmesi üzerine Dünya çapında köle tacirlerinin heykelleri yıkılmaya başlandı. ABD’de Kristof Kolomb’un heykeli, isminin verildiği şehirden kaldırıldı.

Amerika kıt’asını keşfeden Kristof Kolomb’un heykeli, ABD’de isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı. Aynı zamanda, Ohio eyaletinin başşehri olan Columbus’un Belediye Başkanı Andrew Ginther, “bölünme ve baskının sembolü” olarak tanımladığı İtalyan kaşifin heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti. Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi. Columbus şehrinde aynı isimle kurulan bir yüksekokul da geçen hafta Kolomb’un heykelini kaldırmıştı. Ayrıca, Ohio eyalet binasının yakınında bulunan bir diğer Kolomb heykelinin akıbetinin de 16 Temmuz’da yapılacak toplantı ile belirleneceği açıklandı.

Heykelleri kaldırma fikri yaygınlaşıyor

ABD’de George Floyd’un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahî Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolar esnasında, özellikle kölelik taraftarı konfederasyon liderlerinin ve Amerika’dan Avrupa’ya köle ticaretinin başlamasına öncülük eden tarihî kişiliklerin heykellerine yönelik saldırılar gerçekleşti. Amerika kıt’asını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği gerekçesiyle, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb’un çok sayıdaki heykeli de gösterilerde boyandı veya yıkıldı. Irksal adaletsizlik konusunda son haftalarda ülke çapında yapılan tartışmalarda, kaşiflere atfen yapılan anıtlarla “yerli halkların yok edilmesine yönelik düşüncenin onurlandırılması’’ eleştiriliyor ve söz konusu heykellerin kaldırılması fikri yaygınlaşıyor. Washington DC’deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini yıkıp ateşe vermişti. Öte yandan İngiltere’de köle taciri Edward Colston’un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan’ın Londra’daki heykeli de kaldırılmıştı. Belçika’da ise Kongo’nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral II. Leopold’un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için iki ayrı kampanya başlatılmıştı.