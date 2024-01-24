Hindistan’a tapınak tepkisi

Pakistan, Hindistan’ın Ayodhya kentinde 1992’de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi’nin yerine inşa edilen “Ram Janmabhoomi” tapınağı nedeniyle Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzlerce yıldır ayakta duran Babri Camisi’nin 6 Aralık 1992’de “aşırılıkçı çete” tarafından yıkıldığı belirtilerek, Hindistan yargısının, bu “aşağılık eylemin” sorumlularını aklamakla kalmayıp aynı zamanda tapınak inşasına izin vermesinin “acınası bir durum” olduğu belirtildi. Hindistan’ın çeşitli şehirlerinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda cami olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkede yükselen Hindutva ideolojisinin bölgesel barış ve dini uyuma ciddi bir tehdit olduğu ifade edildi. AA

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