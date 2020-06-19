Hindistan'da 1 günde 13 bin 586 vaka!

Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 336 kişi öldü.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin öldüğü, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. AA

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