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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Hindistan'da 1 günde 13 bin 586 vaka!

19 Haziran 2020, Cuma 11:00
Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 336 kişi öldü.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin öldüğü, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

AA

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