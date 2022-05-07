Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintisi yaşandı

Hindistan’da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oldu.

Son haftalarda Hindistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilen başkent Yeni Delhi'de çok sayıda kişinin işe gitmek yerine su tankerlerini beklediği belirtildi. Wazirabad bölgesi sakini Ankit Jaiswal, belediye yetkililerinin yeterli miktarda içme suyu tedariki sağlayamadığını ve her geçen gün sıcaklığın arttığını ifade etti. Sıcaklar nedeniyle 25 kişinin öldüğü ve 470 kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği Maharaştra eyaletinde, sıcaklıkların nisan ayının ilk haftasında yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Chandrapur kentinde de sıcaklıkların 46 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. AA

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