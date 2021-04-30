Hindistan’da bazı camiler Kovid-19 merkezine çevrildi

Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının rekor sayıya ulaştığı Hindistan’da Müslümanlar, camileri ve İslami okulları Kovid-19 tedavi merkezlerine dönüştürdü.
Müftü Arif Abbas, hızla artan vakalar nedeniyle hastanelerde yatak talebinin artmasına işaret ederek görevli olduğu kampüsü, Kovid-19 tedavi merkezine çevirdiğini söyledi.
Abbas, tesisin bir haftadır faaliyette olduğunu ve çok sayıda insanın tedavi edildiğini kaydetti.
Diğer bir Kovid-19 merkezi ise Vadodara kentindeki Cahangir Pura Camisi'nde kuruldu.
Cami komite üyelerinden İrfan Şeyh, 50 yataklı tedavi merkezinin işletilmesi için doktorların işe alındığını söyledi.
AA