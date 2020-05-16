Hindistan’da ezan yasağına red

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ezan okuma yasağının iptaline hükmetti.

Ülke basınındaki habere göre Yüksek Mahkeme, Uttar Pradeş eyaletinin Allahabad şehrinde ezan okunmasının Kovid-19 kısıtlamalarını ihlâl etmediği gerekçesiyle kararı bozdu. Yüksek Mahkeme, ezanın İslâm’ın bir parçası olmasından hareketle yasağı kaldırırken ezanın hoparlörsüz okunmasına karar verdi. Allahabad Yüksek Mahkemesine ezan okunması yasağının kaldırılması yönünde çok sayıda başvuru yapılmıştı. Bölgedeki Müslümanlar kararı memnuniyetle karşılarken, bazıları hoparlör kullanılması için mahkemeye başvuracaklarını belirtiyor. AA

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