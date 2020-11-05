Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 704 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 704 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 124 bin 315 'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 50 bin 209 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 364 bin 86’ya çıktı, 7 milyon 711 bin 809 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.