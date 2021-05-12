Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin 205 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 bin 421 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve virüse bağlı 4 bin 205 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 340 bin 938'e, toplam can kaybı sayısı 254 bin 197'ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 704 bin 99 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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