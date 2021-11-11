Hindistan’da sel felaketi: 14 ölü

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın neden olduğu selde sokaklardan suyun tahliye edildiği ancak alçak bölgelerin bir kez daha su altında kalabileceği belirtildi.

Vatandaşlara dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan yetkililer, sellerde en az 14 kişinin öldüğünü ve 800 kulübenin hasar gördüğünü ifade etti.

Yerel basındaki haberde de şiddetli yağıştan etkilenenler için 100’den fazla yardım merkezi kurularak ücretsiz yiyecek dağıtıldığı kaydedildi.