"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 haftalık karantina kararı

19 Nisan 2021, Pazartesi 19:33
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sağlık sisteminin çökmesinin önüne geçmek amacıyla pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Uzmanlar, ülke çapında artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal hastanelerde oksijen tüpü eksikliği görüldüğü ve çoğu hastanede de yatak sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, son 24 saatte 273 bini geçti.

Sağlık yetkilileri, vakalarda yaşanan patlama nedeniyle sınırlarının zorlandığı uyarısında bulunuyor.

Ambulanslar, hastane hastane dolaşarak boş yatak ararken bazı sağlık merkezleri artık yer kalmadığı için Kovid-19 hastalarını merkezlerin dışında bekletiyor.

Ayrıca ambulansların her biri, içinde yarım düzine cesetle krematoryumların önünde bekliyor.

Yeni Delhi'de Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü en büyük hastanelerden biri olan Lok Nayak Jai Hastanesi Direktörü Dr. Suresh Kumar, "İnsanlar neredeyse çökmekte olan bir durumda gelmeye devam ediyor." dedi.

Bu arada 29 milyon nüfuslu Yeni Delhi'de vantilatörlü yatak sayısının 100'den, kritik bakıma ihtiyaç duyan hastalar için tam teşekküllü yatak sayısının da 150'den daha az olduğu ortaya çıktı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, Yeni Delhi, karantina
Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoğun bakım doluluk oranı açıklandı

    'Adil olursak salgını birkaç ayda kontrol altına alabiliriz'

    Koronavirüs nedeniyle 341 vefat daha

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 haftalık karantina kararı

    'Rusya, Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker yığmış durumda'

    Rusya'da muhalif lider Navalny hastaneye sevk edildi

    Arnavutluk'ta bir camide bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

    ABD'de aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini kapsayacak şekilde genişletildi

    Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı

    Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

    Borrell: İran ve ABD anlaşmak için istekli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Ali Fuat Başgil’i duâlarla anıyoruz

    Esnaf kredi değil, faizsiz destek bekliyor

    Belediyeler aracılığıyla yurt dışına çıkışla ilgili Bakanlıktan açıklama

    Bir ayda salgın bilançosu ağırlaştı

    Tartışmaların odağındaki 'Avrupa Süper Ligi' nedir?

    Vaka sayısı sadece 6 ilde azaldı

    Rus muhalif Navalnıy hastaneye sevk edilecek

    'İstanbul konferansı Afganistan için tarihi fırsat'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey yarın dualarla defnedilecek
    Genel

    Kardinalin yeğeni Müslüman oldu
    Genel

    Gri pasaport skandalı büyüyor
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Online dersler büyük ilgi görüyor
    Mehmet KARA

    128 milyar x 8= ?
    Genel

    Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ayı
    Süleyman KÖSMENE

    Gemilere binmeyecek miyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Aynı yanlışları şimdi siz yapıyorsanız?
    Genel

    Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman sebat etti, muvaffak oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.