Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 haftalık karantina kararı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sağlık sisteminin çökmesinin önüne geçmek amacıyla pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Uzmanlar, ülke çapında artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal hastanelerde oksijen tüpü eksikliği görüldüğü ve çoğu hastanede de yatak sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, son 24 saatte 273 bini geçti.

Sağlık yetkilileri, vakalarda yaşanan patlama nedeniyle sınırlarının zorlandığı uyarısında bulunuyor.

Ambulanslar, hastane hastane dolaşarak boş yatak ararken bazı sağlık merkezleri artık yer kalmadığı için Kovid-19 hastalarını merkezlerin dışında bekletiyor.

Ayrıca ambulansların her biri, içinde yarım düzine cesetle krematoryumların önünde bekliyor.

Yeni Delhi'de Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü en büyük hastanelerden biri olan Lok Nayak Jai Hastanesi Direktörü Dr. Suresh Kumar, "İnsanlar neredeyse çökmekte olan bir durumda gelmeye devam ediyor." dedi.

Bu arada 29 milyon nüfuslu Yeni Delhi'de vantilatörlü yatak sayısının 100'den, kritik bakıma ihtiyaç duyan hastalar için tam teşekküllü yatak sayısının da 150'den daha az olduğu ortaya çıktı.