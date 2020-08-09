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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hindistan, İsrail’i örnek alıyor

09 Ağustos 2020, Pazar 23:56
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan hükümetinin İsrail’i model aldığını belirterek “İkinci bir İsrail olmak, Hindistan’ın asla heves etmemesi gereken bir şeydir” dedi.

Malezya’da, Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla “Keşmir ile Dayanışma” faaliyeti düzenlendi. Malezya İslâm Teşekkülü Danışma Kurulunun (MAPIM) düzenlediği ve Türkiye ile Pakistan Büyükelçiliklerinden temsilcilerin dâvet edildiği faaliyete eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, onur konuğu olarak katıldı. Faaliyette konuşan eski Başbakan Mahathir, Keşmir’de bir yıldır süren karantinanın uluslar arası camia için endişe verici bir durum olduğunu belirterek, “Bizler Kovid-19 nedeniyle birkaç ay yaşadığımız karantina şartlarına bile sabredemezken, Keşmir halkı bir senedir karantina yaşamanın yanı sıra bir dizi insan hakları ihlâllerine maruz kalıyor” dedi.

Yaşananlar işgal değilse ne?

Mahathir, “Bölgeye Hindistan ordusunun on binlerce asker çıkarması, sivillere yönelik uygulanan şiddet ve telefon, internet gibi iletişim vasıtalarının yasaklanmasına şahit olduk. Yaşananlar işgal değilse bunun adına başka ne denebilir, bilmiyorum” şeklinde konuştu. Mahathir, şöyle devam etti: “Hindistan’ın Keşmir’deki insan hakları ihlâllerini dile getirdiğim zaman Hindistan bizi, Malezya ile palm yağı ticaretini bitirmekle tehdit etmişti. Şimdi artık Başbakan olmadığım için, herhangi bir boykot ve yasak tehdidine maruz kalmadan Keşmir hakkında istediğim gibi konuşabilirim. O gün BM Genel Kurulunda söylediğim hiçbir sözden pişmanlık duymuyorum. Sadece Malezya’nın Hindistan ile palm yağı ticareti olumsuz etkilendiği için üzgünüm. Adaletsizliklere karşı ses çıkartmanın bedelini ödedik.” Mahathir, Hindistan hükümetinin Keşmir siyasetinin İsrail’i model aldığını açıkça belirttiğinin altını çizerek, “Bu sorun demokratik bir şekilde ve diyalogla çözülmesi gerekmektedir. İkinci bir İsrail olmak, Hindistan’ın asla heves etmemesi gereken bir şeydir” dedi.

Müslüman devletler birbirleriyle uğraşıyor

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını da cevaplayan Mahathir, “Keşmir sorununa yönelik Müslüman ülkelerin neden birlik olarak hareket etmediği” sorusuna, “Osmanlı zamanında Müslümanlar olarak etkin bir gücümüz vardı, fakat şu an Müslüman devletler, insanlığı ilgilendiren sorunlara çare bulmak yerine birbirleriyle uğraşmayı tercih ediyor” karşılığını verdi. Eski Malezya Başbakanı, “2019’da düzenlediğimiz Kuala Lumpur Zirvesi’nde Türkiye, Pakistan ve diğer birkaç ülke ile bir araya gelip Müslüman ülkelerdeki yönetim sorunlarını konuştuk. Ama bu ülkelerin bir araya gelmesi dahi diğer birtakım Müslüman ülkeleri rahatsız etti” dedi.

AA

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