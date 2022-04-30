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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

30 Nisan 2022, Cumartesi 11:35
Hindistan ve Pakistan'da son günlerde etkisi artan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığının 45 ila 50 dereceyi bulabileceği öngörülürken bu durum başta sağlık olmak üzere, birçok alanda risk barındırıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerinden derlenen bilgilere göre, Hindistan 33,1 dereceyle en sıcak mart ayını yaşadı. Mart ayındaki sıcaklıklar uzun dönem ortalamasına göre 1,86 derece daha yüksekti.

Hindistan’ın büyük bir bölümünde 28 Nisan’da en yüksek sıcaklık değeri 43-46 derece arasında gerçekleşirken bu derecelerin 2 Mayıs’a kadar artması bekleniyor.

Pakistan ise en az son 60 yılın en sıcak mart ayını geçirdi. Pakistan Meteoroloji Bölümü, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 5 ila 8 derece daha yüksek olacağını öngörüyor.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather verilerine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de geçen ayın son günlerinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, geride kalan haftada 44 dereceyi gördü. Sıcaklıklar, nisan ayı rekor sıcaklık seviyesine ulaştı.

Yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'ın kuzey kesimlerinde sıcaklığın 46 dereceye, ülkenin doğusundaki Orissa'da ise 43 dereceye çıkma riski bulunuyor.

Nüfusu 240 milyona ulaşan Pakistan da kavurucu sıcakların etkisinde. Ülkenin Navabşah şehrinde geçen hafta 48 dereceye çıkan sıcaklığın bugün 49 dereceyi görmesi bekleniyor. Jacobabad şehrinde sıcaklığın bugün 48 ve sonrasında 50 derece, başkent İslamabat'ta ise 40 derece seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bu ülkelerde hava kalitesi "çok sağlıksız" olarak nitelendirilirken yıl içinde bu şekilde erken hissedilmeye başlanan aşırı sıcak havanın, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra büyük çaplı yangınları da tetiklemesi söz konusu.

AA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, aşırı sıcak hava
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