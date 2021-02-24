"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:43
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının süresi 15 Mart'a kadar uzatıldı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 21.00-04.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uzatıldığını ve yeni tarihin 15 Mart olduğunu açıkladı.

Başbakan Rutte, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi sebebiyle vaka sayılarının yeniden yükselme eğilimi gösterdiğini ve muhtemel bir üçüncü dalganın başladığını belirtti.

Rutte, vaka sayılarında artış görülmesine rağmen özellikle gençlerde ve yaşlılarda görülen yalnızlık hissindeki artış ve ruh sağlığındaki olumsuz etkilerin ortadan kalkması için bazı tedbirlerde gevşemeye gittiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı de Jonge, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Avrupa'ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarında yaşanacak gecikmenin zor bir durum oluşturacağını söyledi.

AstraZeneca'nın karmaşık yapısının anlaşmaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten de Jonge: "3-4 günde bir şartlar değişiyor, çıldırtıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Hollanda, sokağa çıkma kısıtlaması
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vaka sayısı en düşük şehir 'normalleşme'yi bekliyor

    Aşılama takviminde son durum?

    'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

    Türkiye, çöl tozunun etkisine giriyor

    Öğretmenlere aşı uygulanmasına başlandı

    Sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz

    Almanya’nın Bavyera eyaletinde sevindiren gelişme

    Gıda fiyatları durmuyor

    Avustralya'da sağlık çalışanları için özel pul: Başörtülü önde

    Kanada Meclisi de ‘soykırım’ dedi

    Kuraklık riski geçmiş değil

    Bir anda ara seçimi bulabiliriz

    Gergerlioğlu kararı: Hukuksuzluk belgesi

    Hak ve Adalet Platformu: Hak savunucularının yanındayız

    Mescid-i Aksa Ramazan'da ibadete açık olacak

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Ekvador'daki hapishanelerde çıkan isyanda 50 mahkum öldü

    Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan ortak bildiri imzaladı

    Hak-İş'ten Diyarbakır annelerine destek

    Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar olmadan âdil olunmaz, öyle mi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bir anda ara seçimi bulabiliriz
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlik uyarısı
    Genel

    Gergerlioğlu kararı: Hukuksuzluk belgesi
    Ahmet BATTAL

    Habere bak, demokrasiye gel
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsyandan habersiz Şeyh Said ve Said Nursî
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat aynasında ibret tabloları
    Genel

    Almanya’nın Bavyera eyaletinde sevindiren gelişme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.