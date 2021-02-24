Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının süresi 15 Mart'a kadar uzatıldı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 21.00-04.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uzatıldığını ve yeni tarihin 15 Mart olduğunu açıkladı. Başbakan Rutte, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi sebebiyle vaka sayılarının yeniden yükselme eğilimi gösterdiğini ve muhtemel bir üçüncü dalganın başladığını belirtti. Rutte, vaka sayılarında artış görülmesine rağmen özellikle gençlerde ve yaşlılarda görülen yalnızlık hissindeki artış ve ruh sağlığındaki olumsuz etkilerin ortadan kalkması için bazı tedbirlerde gevşemeye gittiklerini kaydetti. Sağlık Bakanı de Jonge, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Avrupa'ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarında yaşanacak gecikmenin zor bir durum oluşturacağını söyledi. AstraZeneca'nın karmaşık yapısının anlaşmaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten de Jonge: "3-4 günde bir şartlar değişiyor, çıldırtıcı bir durum" ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.