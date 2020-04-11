Hollanda'da vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının bin 316 arttığını açıkladı. Açıklanan son rakamlara göre oplam vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi.

Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 316 artarak 24 bin 413'e yükseldi. 132 kişinin daha ölmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 643 oldu. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 709 bin 14'e ulaştı.

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