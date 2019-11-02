Hollanda, IŞİD üyesi vatandaşını istemiyor

Suriye’den yasa dışı yollardan Türkiye’ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan IŞİD üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollanda hükümeti, Fatima H.’nin ülkeye dönüşünü engellemek amacıyla vatandaşlıktan çıkarma süreci başlattı. Hollanda hükümeti, IŞİD üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor.

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