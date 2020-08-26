Hong Kong’da iki muhalif milletvekili gözaltına alındı

Hong Kong’da, geçen yıl hükümet karşıtı protestolarla ilgili haklarındaki suçlamalar nedeniyle aralarında iki muhalefet partisi milletvekili Ted Hui ve Lam Cheuk-ting'in de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Cheuk-ting, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temmuz 2019'da bir protesto sırasında mülke zarar vermek ve adaletin seyrini değiştirmek için iş birliğiyle komplo kurma suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Demokrat Parti, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, her iki üyesiyle birlikte gözaltıları doğruladı.
Euronews Türkçe