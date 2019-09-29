Hong Kong'da olaylar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı.

Çin Ulusal Bayramı'nı 1 Ekim Salı günü kutlamaya hazırlanan Hong Kong'da binlerce gösterici, hafta sonu da protestolarını sürdürdü. Kent merkezindeki işlek bir cadde boyunca yürüyen binlerce göstericinin hükümet binalarına yönelmesi ve molotofkokteyli atması üzerine, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Çoğunluğu siyah giyinmiş, şemsiye ve pankartlar taşıyan protestoculardan bazıları, ABD ve İngiltere bayrağı taşıdı. Kentin iki farklı noktasında daha gösteriler düzenleyen protestoculardan bir grup, Causeway Bay metro istasyonuna zarar verirken, başka bir grup da kurduğu barikatı ateşe verdi. Göstericilerden bazıları, Çin Komünist Partisinin bayrağını yaktı. Yangınlara tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı. AA

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