Hong Kong'da on binler 'suçluların iadesine karşı' sokakta

Hong Kong'ta on binlerce gösterici suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının ikinci kez görüşülmesini protesto etmek için şehir meclisine yürüdü. 1997 yılında İngiltere'den ayrılıp Çin'e bağlanan özerk Hong Kong'un lideri Carrie Lam tasarıyı yasalaştırmakta kararlı olduğunu söylese de gösteriler sonrası tasarının meclisteki ikinci görüşmesi askıya alındı.

Göstericiler şehrin doğu-batı hattında ilerleyen önemli ana yollarından Lung Wo Road'un çevresinde toplandı. İkinci görüşmesi yapılacak yasa tasarısının iptalini isteyen, çoğu gençlerden oluşan Hong Kong'lular yollara barikatlar kurdu. Oturma eylemine hazırlanan siyah kıyafetli protestocular 2014 yılında şehirde yaşanan demokrasi yanlısı 'Occupy' (İşgal) hareketini hatırlattı. Yüzlerce çevik kuvvet polisi görevlisi protestocuların ilerlemesini durdurmak için olay yerine geldi. Pazar günü yapılan yasa tasarısı karşıtı gösteri Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçmesinden bu yana görülen en kalabalık protesto oldu. Muhalifler 1 milyona yakın insanın Hong Kong sokaklarına indiğini söyledi. Euronews Türkçe

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