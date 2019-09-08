"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Hong Kong'daki protestolar hız kesmiyor

08 Eylül 2019, Pazar 15:44
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde "suçluların Çin’e iadesi tasarısı geri çekilecek" açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Hong Kong televizyonu Radio Television Hong Kong (RTHK), yüzlerce protestocunun, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’a yürüyüş düzenlediğini duyurdu.

Yerel saatle 14.30’da başlayan gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.

Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu yasa, Hong Kong’a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar konusunda özel muamelede bulunulmasını ve kentin sahip olduğu yüksek otonominin gözden geçirilmesini sağlayan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda revize yapılmasını gerektiriyor.

Halihazırda ABD'nin bölgeye uyguladığı özel muamelenin sürdürülmesi için her yıl bölgenin özerkliğini teyit etme zorunluluğu getiren Hong Kong Siyaset Yasası, "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" ile revize edilmesi durumunda, Washington yönetimi, Hong Kong'daki yetkililere yaptırımlarda bulunabilecek. Tasarı ilk 2017'de ortaya çıkmıştı.

Haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hafta içi iade tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı. Göstericiler, Lam’in açıklamasını yeterli bulmayarak tüm taleplerin karşılanmasını istiyor.

Dünkü gösterilerde 19 yaralı

Diğer yandan, dünkü protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hong Kong Polis Gücü haziran ayından bu yana süren gösterilerde toplam gözaltı sayısını bin 183 olarak açıklamıştı.

AA

Etiketler: hong kong
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te yıldırımlar 246 kişinin ölümüne sebep oldu

    Şehit Kansuva dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Van kahvaltısı için yeni hedef UNESCO

    Anne ve babaları ilgilendiren uyarılar

    Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?

    Okul servisleri ile ilgili bu uyarılara dikkat!

    Soylu'dan İstanbul ve Ankara'ya kayyım tartışmalarına ilişkin açıklama

    Boris Johnson kabinesinde bir istifa daha

    Potada kritik mücadele yarın

    ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri sona erdi

    Dev maçların tarihleri netleşti

    Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

    MSB'den ilk ortak kara devriyesine ilişkin açıklama
    📷

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    📷

    Karikatürler

    Sarı yeleklilerin gösterileri 43. haftada da devam etti

    Dorian Kasırgası Kanada'yı da alarma geçirdi

    Andorra karşısında son anda galibiyete uzandık

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adalet, zulüm ve son pişmanlık!
    Ahmet BATTAL

    Diyanetin kurucusu duâ ister, ederiz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerin zehirli dili
    Genel

    Müsbet hareket mesajı
    Genel

    Soylu'dan İstanbul ve Ankara'ya kayyım tartışmalarına ilişkin açıklama
    Misbah ERATİLLA

    Üstün zekânın yalnızlığı
    Adnan NACİR

    İsrafbul

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.