Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

Hong Kong’un merkezinde toplanan binlerce gösterici, Çin’e bağlı özerk bölgede yaşanan siyasi karışıklığa dikkat çekmek için G20 ülkelerine çağrıda bulundu.

Barışçıl gerçekleşen gösteride binlerce protestocu siyah giyinirken akıllı telefonlarının ışıklarını açarak hep bir ağızdan “Özgür Hong Kong Demokrasi Şimdi” şeklinde slogan attı. Göstericilerin amacı Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 zirvesindekilerin dikkatini çekmek. Hong Kong, 1997 yılında İngiltere'den ayrılıp Çin'e bağlanan özerk bir bölge. Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi haziran ayında bir kaç defa sokaklara dökülmüştü. Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam’ın istifa etmesi çağrısında bulunuyor. Euronews Türkçe

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