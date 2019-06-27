"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

27 Haziran 2019, Perşembe 18:59
Hong Kong’un merkezinde toplanan binlerce gösterici, Çin’e bağlı özerk bölgede yaşanan siyasi karışıklığa dikkat çekmek için G20 ülkelerine çağrıda bulundu.

Barışçıl gerçekleşen gösteride binlerce protestocu siyah giyinirken akıllı telefonlarının ışıklarını açarak hep bir ağızdan “Özgür Hong Kong Demokrasi Şimdi” şeklinde slogan attı.

Göstericilerin amacı Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 zirvesindekilerin dikkatini çekmek. Hong Kong, 1997 yılında İngiltere'den ayrılıp Çin'e bağlanan özerk bir bölge.

Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin süresiz ertelenmesine rağmen, yüz binlerce kişi haziran ayında bir kaç defa sokaklara dökülmüştü. Yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam’ın istifa etmesi çağrısında bulunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hong Kong gösteri, slogan, demokrasi
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektriğe zam

    Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

    Macron: Askeri gerilimin tırmanmaması için her şeyi yapacağım

    Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

    İyi Parti'den 'parlamenter sistem' çağrısı

    Ford, 12 bin çalışanını işten çıkaracak

    'İran'la savaş istemiyoruz'

    AKP kaynıyor

    Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

    İdlib'de iki sivil daha öldü, dört sivil daha yaralandı!

    NATO Toplantısında olan Akar'dan F-35 ve S-400 değerlendirmesi

    Uluslararası Af Örgütünden İran'a 'işkence' suçlaması

    Yeni skandal: Boeing 737 Max'lerde bir hata daha tespit edildi

    İki saatte iki kez: Rejim güçleri TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

    Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı!

    Gayrimenkul gibi değerlenen sektör: Web sitesi ve alan adları

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu

    İstanbul'da turizmde yeni tarihi rekor

    Google, kullanıcı verilerini 18 aydan sonra otomatik olarak silecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Genel

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplerin arkasında Kudret var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.