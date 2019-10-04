Hong Kong, protestolara karşı sert önlemler alıyor

Hong Kong yönetimi dört aydır süren ve şiddet olaylarına sahne olan hükümet karşıtı gösterilerle mücadele için önlemlerini sertleştiriyor.

1997'de Çin idaresine devrinden bu yana en ciddi krizle karşı karşıya olan Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, 50 yıl önceki sömürge dönemi acil durum yasasını uygulamaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak protestolar sırasında maske takmak yasaklandı. Acil durum yasası, sokağa çıkma yasağı, medyanın sansürlenmesi, limanların ve ulaşımın yönetim tarafından kontrol altına alınmasına izin veriyor. Düzenlediği basın toplantısında maske yasağını açıklayan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bundan sonraki adımın ne olacağı konusunda bilgi vermedi. Hong Kong, "acil durum içinde değil ancak yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya." diyen Lam, maske yasağının, şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını, "radikal davranışlar açısından etkili bir caydırıcı olacağını" savundu. Euronews Türkçe

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