Hong Kong'ta protestolar devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin maske yasağı getirmesinin ardından tırmanan protestolar nedeniyle tüm metro ve tren seferleri askıya alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin maske yasağı getirmesinin ardından tırmanan protestolar nedeniyle tüm metro ve tren seferleri askıya alındı. South China Morning Post'un haberine göre, Baş Yönetici Carrie Lam'ın dün bölgede dört aydır süren gösterilerde protestocuların maske takmalarını yasaklamasının ardından, bölge gece saatlerinden itibaren artan protestolara sahne oldu. Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi havalimanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya aldı. Polis, gece protestolar sırasında maskeli göstericilerin yollara barikat kurduklarını, birçok yerde yangın çıkardıklarını, Çin'le bağlantılı iş yerlerini yakıp yıkarak yağmaladıklarını ve güvenlik güçleriyle çatıştıklarını açıkladı. Hong Kong yönetimi güvenlik sekreteri John Lee, Hong Kong halkından, protestoların büründüğü isyan halini kınamasını istedi. Lee, "Şiddeti daha da kızıştıran, halkın bu eylemleri desteklemesi. Herkesin öne çıkarak, toplumun şiddeti kabul etmeyeceğini söylemesi gerekiyor." dedi. AA

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