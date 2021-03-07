Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Katoliklerin ruhanî lideri Papa Franciscus’un Irak’taki temasları sebebiyle 6 Mart’ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilân etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Barış ve hoşgörü eksenleri Papa Franciscus ile Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani’nin tarihi görüşmesi ve antik Ur kentindeki dinler arası görüşme münasebetiyle her yıl 6 Mart’ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilân ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak ziyaretine başlayan Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, bugün Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile Necef şehrindeki evinde bir araya gelmişti. Daha sonra Hazreti İbrahim’in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur şehrini ziyaret eden Papa, burada Müslüman ve Hıristiyan din adamları tarafından karşılanmıştı.